Silvia Romano in Italia con una veste islamica, fonti investigative: "Si è convertita" | Lei: "Prima ne voglio parlare con la mia famiglia"

Prima l'atterraggio a Ciampino, poi il lungo abbraccio ai genitori e il saluto ai rappresentanti delle istituzioni, infine l'incontro con i pm. Sarà a loro che Silvia Romano darà le prime risposte alle tante domande che l'aspettano dopo il rientro in Italia, avvenuto diciotto mesi dopo il giorno del rapimento in Kenya. Finalmente a casa, e adesso lo Stato, che tanto ha fatto per liberarla, vuole sapere tutto quello che c'è da sapere sull'anno e mezzo durante il quale la giovane cooperante milanese è rimasta nelle mani dei sequestratori. Tutto quel che è successo dal 20 novembre 2018 - giorno in cui l'allora 23ennefu rapita da un commando di uomini armati di Ak47 sulla costa del Kenya, a Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi nella contea di Kilifi, nel sud est del Paese - andrà ricostruito. Silvia dovrà ripercorrere l'incubo e dare risposte. Una (anzi due) in particolare: si è covertita all'Islam, come farebbe pensare l'abito islamico che aveva indosso quando è atterrata a Ciampino? E, se sarà confermato, lo ha fatto volontariamente?