Silvia Romano , la volontaria italiana rapita in Kenya un anno e mezzo fa, è stata liberata grazie all'azione dei servizi d'intelligence. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte su Twitter. La 25enne adesso è al sicuro a Mogadiscio, in Somalia. Le sue prime parole: "Sono stata forte, ho resistito". Il premier: "Silvia, ti aspettiamo in Italia". La giovane è attesa per domani alle 14.

Rapita in Kenya - La giovane cooperante milanese era stata rapita nel novembre 2018 nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi, mentre lavorava per la onlus "Africa Milele".

Di Maio: "Lo Stato non lascia indietro nessuno" - "Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato". E' questo, scritto su Facebook, il commento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Il padre: "Lasciatemi respirare" - "Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%". Così ha reagito il padre di Silvia, Enzo. "Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti", ha aggiunto.