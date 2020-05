Minacce a Silvia Romano, la procura di Milano apre un'inchiesta

Per gli insulti sui social e le frasi minacciose rivolte sui social a Silvia Romano , il responsabile dell'antiterrorismo milanese, Albero Nobili ha aperto una indagine. L'ipotesi, contro ignoti, è di minacce aggravate. A causa dei messaggi arrivati contro la ragazza si sta valutando anche l'assegnazione di una scorta.

Contro la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata in Somalia sabato scorso, già da domenica, al suo arrivo in Italia, si è scatenata una campagna di odio.

Silvia Romano è rientrata a casa a Milano, accolta dagli applausi Ansa 1 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 LaPresse 10 di 19 LaPresse 11 di 19 LaPresse 12 di 19 LaPresse 13 di 19 LaPresse 14 di 19 LaPresse 15 di 19 LaPresse 16 di 19 LaPresse 17 di 19 LaPresse 18 di 19 LaPresse 19 di 19 LaPresse 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo gli insulti e le minacce anche di morte (vicino alla casa della ragazza è stato trovato anche un volantino) legate in particolare alla conversione all'Islam, maturata dalla cooperante durante la prigionia. Lungo la via del quartiere c'è un frequente passaggio di auto delle forze dell'ordine. A differenza di lunedì, non c'è più il presidio fisso di auto di polizia e carabinieri: quando le pattuglie passano davanti al palazzo, rallentano.