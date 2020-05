Deputato delle Lega: "Silvia Romano neo-terrorista". Alla Camera scoppia la bagarre

Bagarre in Aula alla Camera. Il caos si è scatenato quando il deputato della Lega Alessandro Pagano ha definito Silvia Romano "la neo-terrorista". Pagano è stato ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, ma in Aula si è scatenata una bufera. Emanuele Fiano (Pd) ha definito "inaccettabili" le parole di Fiano, usate per "diffamare e calunniare una persona che è stata 18 mesi prigioniera dei terroristi".