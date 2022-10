Melzo (Milano), 17enne drogata e violentata per una notte intera: fermato uno dei due stupratori l'altro è in fuga

L'adescamento, la droga e la violenza sessuale: il giorno dell'incubo

- La ragazza, che vive a Melzo, dopo un litigio con i genitori decide di uscire di casa e andare a Milano, per passare un pomeriggio spensierato lontana dalla famiglia. Ma alla fermata della stazione - come scrive Il Giorno - viene adescata da due giovani aiutanti, anche loro diretti a Milano, che le offrono un passaggio in Bmw. La minore, ignara di tutto, accetta il passaggio e viene drogata durante un primo pit stop in un fast food. I due fratelli si fermano per bere una cosa, le offrono una Coca-Cola e mentre lei li aspetta al tavolo, riempiono la lattina di benzodiazepine.

Usciti dal fast food, la 17enne inzia a perdere conoscenza e subisce una prima violenza sessuale a bordo dell'auto. Infine la portano nella casa di uno dei due stupratori che abita da solo, e continuano ad abusare di lei per tutta la notte. La giovane è in stato di incoscienza. Mentre il cellulare le inizia a squillare: sono i genitori preoccupati che non vedendo rientrare la figlia a casa e hanno incominciato a tartassarla di chiamate e di messaggi, ma dal cellulare non arriva nessun segnale di vita, fino alla denuncia per la scomparsa alle forze dell'ordine.

Il piano dei due fratelli

- I due indiani, messi alle strette dalle continue telefonate, l'indomani decidono di portare la giovane, ancora in stato di incoscienza, davanti alla stazione di Melzo e di rispondere al padre della 17enne che continua a chiamare al cellulare, fingendosi due passanti. "Eravamo in zona per caso e abbiamo soccorso una ragazza che non si sentiva bene. Sua figlia è qui, distesa a terra alla stazionedi Melzo".

I ricordi che riaffiorano nella mente della 17enne e le indagini

- Le indagini prendono vita quando la 17enne mette insieme alcuni flash: lei distesa e un uomo che ha una maglietta con il logo di una azienda, la stessa in cui lavora suo padre. Quel logo le resta impresso perché lo conosce già. Il cerchio si chiude quando uno degli stupratori mette su Instagram una foto di lei e lui abbracciati, pensando che lei non ricordi nulla e nello sfondo si vedono le pareti della casa in cui si è consumato lo stupro. Come scrive il Giorno, quelle pareti e quella stanza saranno riconosciute dai carabinieri durante una perquisizione.