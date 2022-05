Melzo (Milano), 84enne trovata morta in casa nella vasca da bagno: corpo fatto a pezzi

"Io sono No Mafia", 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio

Melzo (Milano), 84enne trovata morta in casa

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio nell'ambito del ritrovamento del cadavere dell'84enne Lucia Cipriano a Melzo, in provincia di Milano.

Il corpo della donna, fatta a pezzi, si trovava in avanzato stato di decomposizione nella vasca da bagno della sua casa. A dare l'allarme era stata una parente, che non sentendo l'anziana da giorni aveva deciso di andare nell'appartamento per controllare che tutto fosse a posto.