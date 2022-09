Milano, 20enne denuncia una violenza sessuale nella notte: sarebbe stata trascinata e stuprata dopo la discoteca

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la ragazza aveva già incrociato l'aggressore, presumibilmente italiano, all'interno della discoteca. Lo avrebbe poi incontrato di nuovo e per caso in strada, mentre camminava. La giovane non ha ricordi nitidi, non sa se prima della violenza ci ha scambiato qualche parola.

Dopo il fatto e la fuga dell'uomo, la 20enne è stata notata da un ragazzo mentre barcollava. È lui che ha lanciato l'allarme e chiamato il 118. Poi la denuncia, formalizzata dal servizio Svs della Mangiagalli. Gli investigatori stanno indagando e cercando testimonianze. Sono al vaglio le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza.

Solo pochi giorni fa, una 16enne aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo aver trascorso la notte fuori e di essersi risvegliata in piazza Castello.