Lusso, la settimana della moda a Milano tra marron glacé da 50 euro e shopping selvaggio

Appassionati dall'Italia e dall'estero si mettono in fila per assistere alle sfilate in passerella, le prime senza Giorgio Armani morto il 4 settembre scorso, e anche l'occhio vuole la sua parte. "Questo abito vale 2mila euro", dice una donna con indosso un completo di pitone. Dagli eventi alla ristorazione: la voglia di benessere nella "capitale della moda" non conosce limiti e soddisfa anche i palati più esigenti. "Abbiamo clienti che acquistano un barattolo di caviale Almas Beluga da 15mila euro", dice l'addetta di un negozio che vende ingredienti tipici per gli chef stellati.