Lusso, la settimana della moda a Milano tra marron glacé da 50 euro e shopping selvaggio

A "Fuori dal Coro" un noleggiatore di auto di pregio: "C'è chi arriva a spendere 8mila euro"
© Da video
Nella Milano della Fashion week 2025 c'è chi trascorre le giornate nel segno del lusso senza badare a spese. "Per il noleggio di un auto pagano fino a 8mila euro durante la settimana della moda", spiega ai microfoni di "Fuori dal Coro" il titolare di un salone che affitta vetture di pregio per giri esclusivi nel capoluogo lombardo.
Appassionati dall'Italia e dall'estero si mettono in fila per assistere alle sfilate in passerella, le prime senza Giorgio Armani morto il 4 settembre scorso, e anche l'occhio vuole la sua parte. "Questo abito vale 2mila euro", dice una donna con indosso un completo di pitone. Dagli eventi alla ristorazione: la voglia di benessere nella "capitale della moda" non conosce limiti e soddisfa anche i palati più esigenti. "Abbiamo clienti che acquistano un barattolo di caviale Almas Beluga da 15mila euro", dice l'addetta di un negozio che vende ingredienti tipici per gli chef stellati.
Tra una sfilate e sessioni di shopping selvaggio, la fame incalza e anche i più ingenui peccati di gola rischiano di costare caro. All'inviata del programma di Rete 4 una turista ammette di aver speso 50 euro per un marron glace. Al calar della sera poi, c'è chi paga 350 euro per essere ammesso in uno dei locali esclusivi della movida milanese.
