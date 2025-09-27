Fashion Week senza Armani, San Francesco, voli pet-friendly: il meglio della settimana

Logo Tgcom24
27 Set 2025 - 10:36
Dalla Milano Fashion Week, che ha visto la prima sfilata di Emporio Armani senza la guida di Re Giorgio, al debutto dei voli pet-friendly, dove i cani possono viaggiare in cabina senza trasportino: la settimana è stata segnata da novità che raccontano come cambiano i nostri stili di vita. In mezzo, anche un passaggio storico per l’Italia: la Camera ha dato il via libera all’istituzione del 4 ottobre come festa nazionale dedicata a San Francesco, patrono del Paese e simbolo di pace e fratellanza.

Tra moda, lifestyle e curiosità, ecco il meglio degli ultimi giorni e tante altre notizie che trovate sulla nuova pagina TgcomMag.

