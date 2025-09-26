Uccise l'orsa Amarena, rinviato a giudizio: processo a gennaio

La necroscopia e l'indagine balistica avrebbero però dimostrato che l'esemplare, uno dei pochi rimasti in Abruzzo di orso bruno marsicano, sarebbe stato colpito quasi alle spalle: Leombruni, dunque, avrebbe sparato per uccidere, non per errore o per spaventare l'animale. L'orsa, quella notte, aveva con sé due cuccioli dei quali subito dopo si persero le tracce.