Orsa Amarena, diffuse le prime immagini dei cuccioli | Il Parco: "Preoccupati per la loro sorte"

Continua il monitoraggio degli addetti ai lavori sui cuccioli dell'orsa Amarena, uccisa a fine agosto a fucilate da un cacciatore di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), che l'aveva sorpresa nel suo pollaio.

A poco più di una settimana dalla morte della madre, gli orfani, che si stima abbiamo intorno ai sette mesi di vita e sono per questo molto vulnerabili, sono stati nuovamente avvistati insieme la scorsa notte, mentre vagavano per le strade di un non precisato paesino del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. A diffondere un video che prova la loro lotta alla sopravvivenza è proprio l'ente, che continua a raccomandare di non avvicinarli e di segnalarli al personale preposto. Alla pubblicazione di queste prime immagini sui social, in tanti hanno tirato un sospiro di sollievo. Ma a frenare ogni facile entusiasmo sulla sorte dei due orsetti ci pensa lo stesso Parco. "Siamo tutti molto preoccupati per la loro sorte, noi un po' di più", si legge a conclusione del post che accompagna il video diventato in poche ore virale.