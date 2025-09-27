Padova, tentano di rubare un orologio da 80mila euro: tre arresti

Una rapina in pieno giorno, un'aggressione brutale, un inseguimento e un colpo fallito grazie alla reazione della vittima e all’intervento tempestivo della polizia. È quanto accaduto giovedì scorso a Padova, dove tre uomini, tutti pregiudicati in "trasferta" da Napoli, hanno tentato di sottrarre un orologio di lusso, dal valore stimato di 80mila euro, a un imprenditore 46enne. La vittima, un imprenditore padovano, era appena uscito dal suo ufficio per la pausa pranzo e stava raggiungendo un bar a piedi, quando è stato affrontato da due uomini in sella a una moto di grossa cilindrata. Dopo avergli tagliato la strada, il passeggero è sceso e lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni nel tentativo di strappargli l’orologio dal polso. Nonostante la violenza dell’attacco, l'uomo è riuscito a resistere, mentre alcuni passanti cominciavano ad avvicinarsi alla scena.