Incidenti sul lavoro, operaio muore folgorato nel Milanese | Magazziniere schiacciato da un muletto a Sassari

ansa

Ancora morti sul lavoro: un operaio è rimasto folgorato all'interno di una cabina elettrica. E' accaduto in via 9 novembre a Nerviano, nel Milanese. Lo comunicano i Vigili del Fuoco. Un altro operaio di 43 anni, del quale non sono ancora state rese note le generalità è invece morto a Sassari, schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale, in via Ariosto.