Covid, Draghi a Bergamo: "Giornata di tristezza e di speranza, lo Stato c'è"

"Oggi è una giornata piena di tristezza e di speranza. Lo Stato c'è e ci sarà . Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti, a partire da questo luogo. Avete vissuto tempi terribili". Il premier Mario Draghi lo ha detto dopo essersi soffermato, in silenzio, vicino alla corona di fiori deposta sotto la lapide dedicata alle vittime del Covid , e dopo aver ascoltato il ricordo del sindaco di Bergamo Giorgio Gori .

"Bosco della memoria è simbolo di dolore di un'intera nazione"ln occasione della cerimonia per la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid, al Bosco della memoria presso il parco Martin Lutero della Trucca, il premier ha detto: "Questo luogo è un simbolo del dolore di un'intera nazione. E' anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato".

"Il Paese vuole rialzare la testa, Bergamo esempio prezioso" "Tutta la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto, di rigenerazione - ha affermato ancora -. Il suo esempio è prezioso per tutti gli italiani che, sono certo, non vedono l'ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie che hanno reso meraviglioso questo Paese".

"Non possiamo abbracciarci ma oggi tutti più uniti" "Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c'è più. In questa città non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare o conoscente colpito dal virus. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era nemmeno il tempo di piangere i vostri cari, di salutarli e accompagnarli per l'ultima volta", ha sottolineato il presidente del Consiglio.

"Ritmo vaccinazioni non cambia" In merito al tema dei vaccini e all'attesa decisione dell'Ema su AstraZeneca, Draghi ha affermato: "Il governo è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di oggi, l'Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi".

"Aumento alcune forniture compenserà ritardi" "L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche", ha aggiunto Draghi.

Gori: "Terribile prova, Bergamo sia anche città simbolo rinascita""Un bosco è anche un simbolo di speranza. Il 18 marzo è il giorno straziante dei camion di Bergamo, ma Bergamo vuole essere anche una città simbolo della rinascita. E' una terribile prova". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo sul palco poco prima del premier.