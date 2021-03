18 marzo 2021 11:51

Covid, chi sono le "vittime simbolo della resistenza civile" citate dal premier Draghi

Durante la cerimonia a Bergamo per la Giornata nazionale in ricordo delle vittime di coronavirus, il premier Draghi ha sottolineato che "in tutta Italia sono tante le figure simbolo della resistenza civile di questa comunità che oggi vorrei ricordare". Il presidente del Consiglio ne ha quindi citate alcune.