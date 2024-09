Cernusco sul Naviglio (Milano), capo ultrà dell'Inter fermato per omicidio

L'omicidio a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, è avvenuto tra due ultrà interisti al termine di una lite. La vittima è Antonio Bellocco, di 39 anni, mentre il ferito è Andrea Beretta, 49 anni, attuale capo degli ultrà nerazzurri (leggi qui chi sono i due). Non ci sono altre persone coinvolte. Il 49enne, rinvenuto con lesioni d'arma da fuoco ad una gamba, è stato portato in codice giallo al San Raffaele di Milano. Bellocco, rinvenuto con lesioni da taglio è invece deceduto sul posto, in via Besozzi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.