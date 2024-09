Omicidio ultrà dell'Inter a Cernusco sul Naviglio, chi sono Antonio Bellocco e Andrea Beretta

La consacrazione a leader della curva interista di Beretta arriva all'indomani dell'omicidio di Boiocchi, avvenuto il 30 ottobre del 2022. L'uomo, accusato di avere ucciso Antonio Bellocco era già stato condannato ad un anno di carcere - pena poi tramutata in multa - per aver aggredito un bagarino napoletano nel febbraio del 2022. In quella circostanza, Beretta rimediò anche un Daspo decennale che va ad accumularsi al divieto di entrare o dimorare a Milano per la "grave pericolosità" sociale.