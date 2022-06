Castelli Calepio (Bergamo), 30enne si tuffa e annega in un canale

È morto dopo essersi tuffato nelle acque del canale che scorre parallelo al fiume Oglio a Castelli Calepio, nella Bergamasca.

La vittima si chiamava Cristian Pasqua, 30 anni. Il padre lo ha visto in difficoltà ed è riuscito a portarlo a riva ma l'uomo è morto poco dopo. Sono intervenuti l'elisoccorso, i sommozzatori di Treviglio, automedica e ambulanza, con i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio e i carabinieri ma purtroppo il 30enne non ce l'ha fatta. Nel tentativo di salvataggio il padre ha riportato un taglio non grave alla testa.