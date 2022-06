Napoli, bimba di 5 anni muore annegata in mare: era scomparsa mentre giocava in spiaggia

Non ce l'ha fatta la piccola Vittoria, la bimba di 5 anni scomparsa in spiaggia a Torre Annunziata (Napoli) e poi ritrovata in mare dopo lunghe ricerche nei pressi del lido Risorgimento.

La piccola stava giocando in spiaggia, quando intorno alle 14 la mamma non l'ha più vista. Solo dopo un paio di ore, un battello della Guardia Costiera ha individuato il corpo della bambina in acqua. La piccola, ancora viva ma in condizioni critiche, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia , dove purtroppo tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani.