Livorno, mamma si tuffa per salvare il figlio che stava annegando e muore

E' accaduto martedì sulle Spiagge bianche di Vada (Livorno): la vittima è una turista tedesca di 51 anni in vacanza con la famiglia. Maria Clara Shermer stava trascorrendo un pomeriggio come tanti al mare quando, a causa del vento, è scattato l'allarme per i bagnanti.

A quel punto la donna ha alzato lo sguardo sul figlio che stava facendo il bagno in mare ed era in difficoltà. E' riuscita a trascinarlo a riva, ma è stata colpita da un malore poco dopo:

è annegata sotto gli occhi del marito che ha cercato di raggiungerla a nuoto

. I presenti hanno assistito impotenti alla scena. A rendere complicati i soccorsi, seppur tempestivi, sono state proprio le condizioni del mare.

Sulla spiaggia non vi erano bagnini

Il marito della vittima ha vegliato sul suo corpo

: il servizio di assistenza sarà infatti attivo dal 15 giugno. Il sindaco ha invitato i cittadini alla cautela. "In questo momento siamo in una fase di avvio della stagione balneare e il Punto Blu non è operativo – ha spiegato – per cui è importante che le persone siano prudenti".senza vita fino a quando non è stato trasportato all'obitorio dalla Pubblica assistenza di Rosignano.