Tragedia nel Nuorese: bimbo muore a 7 mesi dopo un malore in casa

La notizia ha sconvolto la comunità di Oniferi, dove i genitori del bimbo, terzo figlio della coppia, sono molto conosciuti. Il sindaco del paese Stefania Piras ha annullato per domenica la giornata di festa per la celebrazioni delle prime comunioni e ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali. La data non è stata ancora fissata: per accertare le cause esatte della morte potrebbe essere infatti disposta l'autopsia.