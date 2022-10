Brescia, preside "chiede a un bidello di pulire la sua auto": gli studenti protestano

Gli studenti del liceo classico Arnaldo di Brescia hanno occupato la scuola per protesta dopo che la preside avrebbe chiesto a un bidello di lavarle i vetri dell'auto.

È accaduto venerdì mattina. In solidarietà al collaboratore scolastico, i ragazzi hanno prima tenuto un'assemblea di un'ora e mezza in cortile e poi hanno dato vita a un corteo per i corridoi mostrando sul petto post-it con la scritta "io sono Gerardo", il nome dell'operatore da anni in servizio presso l'istituto.