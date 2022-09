Milano, vince Meloni: studenti occupano un liceo per protesta

Dopo aver organizzato un picchetto all'ingresso, gli alunni si sono riuniti in palestra per organizzare un'assemblea e discutere di alcuni temi importanti. Infatti, tra i motivi della loro protesta, oltre al risultato delle elezioni , ci sarebbe anche quello dell'alternanza scuola-lavoro.

Il programma dei ragazzi è quello di tenere occupate le aule del piano terra dell'edificio in Via Orazio per tutta la notte e riprendere le lezioni regolarmente il prossimo mercoledì.



Qualcuno spiega che "non siamo più disposti a tirarci indietro, far finta di nulla e aspettare che voi cambiate le cose.Nonostante tutto, sempre e comunque, la scuola siamo noi."



E nel frattempo la preside ha convocato un consiglio d'istituto urgente.