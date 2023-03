Bergamo, rigore ritenuto immeritato: mister lo fa calciare fuori

Un altro gesto di fair play nel calcio arriva, ancora una volta, da un campo di gioco Dilettanti.

Stavolta da Bonate Sotto (Bergamo), dopo Teramo. Durante la gara del campionato Under 17 regionale, girone C, fra Accademia Isola Bergamasca (AIB) e Olympic Morbegno, sul risultato di 1-1, arriva il momento della sportività, come racconta L'Eco di Bergamo.



Un calciatore della squadra ospite, a metà del primo tempo, cade a terra infortunato, a centrocampo, e si lamenta per il dolore. Ma il gioco prosegue e la palla arriva nelle mani del portiere di casa, Francesco Rottoli, che si prepara al rinvio. Intanto, il suo capitano Giorgio Locatelli, alza la mano per fermare il gioco e quando riceve la palla la prende in mano, convinto dello stop per i soccorsi. Non è così. Il fischio dell'arbitro arriva, ma è per il rigore a favore degli ospiti, ai quali una vittoria porterebbe un bel respiro in classifica. Ma è qui che avviene l'impensabile. "Calcialo fuori, calcialo fuori" è il grido che arriva dagli spalti. Chi è a lanciare questo invito?