Bergamo, in campo con uno striscione per i morti di Cutro: squadra di calcio multata e capitano squalificato per un mese

Oltre alle ammende alla società, dunque, il capitano Pietro Rota non potrà giocare fino al 23 aprile e un'altra inibizione ha raggiunto anche il dirigente accompagnatore e allenatore Luigi Cattaneo. Lo riporta il quotidiano l'Eco di Bergamo.

Protesta convinta

La squadra ha rivendicato la sua protesta anche sui social. Dopo aver riportato che la partita di calcio si era conclusa a loro sfavore, in un post di Facebook i calciatori hanno scritto: "Il pomeriggio è comunque cominciato rimarcando la posizione dell'Athletic Brighéla e della squadra River Negrone sulle questioni umane che da troppo stanno caratterizzando il nostro paese in modo negativo. Dopo quella che i nostri politici seguitano a chiamare "tragedia" ed è invece risultato di scelte ben precise, ribadiamo che noi non ci stiamo. BASTA MORTI IN MARE! BASTA INDIFFERENZA!".