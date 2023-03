Consiglio dei ministri si terrà a Cutro, nel decreto flussi e contrasto all'immigrazione irregolare

Governo in trasferta. Previsto un inasprimento delle pene per i trafficanti

È quanto contenuto nell'aggiornamento dell'ordine del giorno del preconsiglio, che si riunirà sempre giovedì alle 8.30, in vista poi del Consiglio dei ministri in programma alle 15:45 nella cittadina calabrese, teatro dell'ultima tragedia dell'immigrazione .

Cutro è stata scelta per chiudere con le polemiche e dare un segnale concreto che per l'esecutivo è una priorità, un dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti alle coste calabresi. Il premier Giorgia Meloni ha puntato tutto sulla stretta sui trafficanti.

Le possibili novità Di sicuro ci sarà un inasprimento delle pene per i trafficanti e nel governo da giorni non si parla più di scafisti proprio per spostare l'accento dal respingimento al salvataggio di quelle vite messe in pericolo da chi specula sulla tratta di esseri umani. Ci dovrebbe essere, quindi, l'introduzione di una nuova aggravante in caso di morte dei migranti. Ma anche, facendo leva sugli accordi in essere con diversi Paesi, in particolare del Nord Africa, una semplificazione normativa e burocratica per chi chiede di entrare legalmente, l'implementazione dei corridoi umanitari e un ampliamento dei flussi.

Norma contro corruzione nell'accoglienza Riferiscono fonti di maggioranza che potrebbe spuntare una norma per stoppare eventuali altri casi "Soumahoro", introducendo più controlli sulle realtà che incassano soldi pubblici per l'accoglienza. Inoltre si lavora a ridurre i vincoli per realizzare i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in modo da facilitare le espulsioni.