Le salme delle vittime del naufragio di Crotone saranno tutte trasferite al cimitero musulmano di Bologna.

La decisione del ministero dell'Interno ha colto di sorpresa le famiglie (pronte a una class action) che si trovano nel capoluogo calabrese e che hanno inscenato una protesta con un sit-in davanti al Palamilone, il palazzetto dello sport dove è stata allestita la camera ardente. Dopo le proteste, il Viminale ha però fatto sapere che il trasferimento a Bologna è una "soluzione provvisoria e non definitiva, presa per dare immediata dignità alle salme anche perché in Afghanistan non è semplice procedere nell'immediato al rimpatrio".