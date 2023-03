Naufragio di Crotone, proteste in piazza a Cutro e peluche per i bimbi morti

"Qui terra di emigrati"

"Questa è una terra di emigrati - dicono i manifestanti - e sappiamo cosa vuol dire lasciare la propria terra. La nostra è una manifestazione pacifica ma non ci vogliono qui, nonostante il permesso della questura. Vogliono relegarci in un vicolo ma non dci sposteremo. Dovranno prenderci di peso". Su un lato della piazza di Cutro, un gruppo di abitanti espone sulla scalinata della chiesa manifesti con la scritta "Not in my name".