Scherma, vince per un errore arbitrale: 17enne bergamasca accetta di ridisputare la gara

L'errore dell'arbitro

Come riporta Federscherma.it, l'arbitro, sul punteggio di 13-12 per la transalpina, aveva assegnato due stoccate a Mariaclotilde, e non una soltanto. Nessuno, sul momento, si era accorto dell'errore. Tuttavia, poi, l'atleta francese sconfitta si è resa conto di quanto successo e il video ha confermato la svista, ma - da regolamento - era ormai troppo tardi.