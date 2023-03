Teramo, calciatore "corregge" l'arbitro e diventa campione di fair play: "Il mio gol è da annullare, la palla non è entrata"

Questo ha dimostrato di essere l'attaccante 31enne Gianluca De Sanctis , bomber del Varano Calcio, squadra teramana in testa alla classifica del girone D di Prima categoria. "Il mio gol è da annullare, la palla non è entrata" , ha detto il giocatore all'arbitro Elena Bomba della sezione di Lanciano che aveva convalidato quella rete... "fantasma" durante la partita di campionato con il Santa Croce. Così il raddoppio viene cancellato. E il gesto sportivo di De Sanctis viene esaltato da tifosi e media locali.

Un partita di calcio un po' movimentata a Teramo. Quel gol del raddoppio del Varano era arrivato in maniera un po' troppo rocambolesca. De Sanctis, come riferisce la cronaca de Il Centro, aveva raccolto un cross in area e di piatto destro aveva tirato verso la porta. Il pallone, a quel punto, colpendo un compagno di squadra si è fermato sulla linea prima di essere spazzato via dalla difesa avversaria. Ma l'arbitro sostiene di aver visto la sfera oltrepassare la linea di porta e convalida il gol tra le proteste degli avversari.

Il pallone, in realtà, non era entrato in porta e De Sanctis corre dall'arbitro per correggere quella decisione. "Mi sono subito reso conto che non era gol, - ha raccontato il bomber a Il Centro, - anche se non era facile vederlo e per l'arbitro era un'azione difficile da valutare".

Da qui il gesto di fair play: "Di mia spontanea iniziativa sono andato dall'arbitro per farglielo notare. Lei all'inizio ci ha pensato un po' perché non voleva tornare sui suoi passi, poi si è resa conto che ero pressante e si è convinta ad annullare il gol. Mi ha ringraziato sia in quel momento sia dopo la partita, dicendomi che non è una cosa da tutti fare quello che ho fatto io. Anche gli avversari mi hanno fatto i complimenti e il pubblico mi ha applaudito".

"In realtà non penso di aver fatto niente di straordinario, dovrebbe essere una cosa normale", conclude con modestia De Sanctis.