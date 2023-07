Bergamo, spende 73mila euro in droga e per pagarla posta un suo video porno

Una delle clienti di un pusher, un'operaia della Bergamasca, aveva speso 73mila euro in un anno per comprare la cocaina e, per saldare i debiti, aveva pubblicato online un suo video porno.

Come riferisce Il Giorno, lo stesso spacciatore, un marocchino di 50 anni residente a Endine Gaiano che è stato arrestato, per anni avrebbe venduto droga in Val Cavallina per una stima degli investigatori di guadagno di 180mila euro al mese.