"Che porno guarda?" Donne accusano l'azienda di Bill Gates di discriminazione durante i colloqui

Agli uomini nessuna domanda

Le donne, che hanno preferito rimanere anonime, hanno raccontato al Journal la loro terribile esperienza durante i colloqui di lavoro. D'altro canto diversi candidati uomini che hanno svolto lo stesso tipo di interviste hanno rivelato di non aver mai ricevuto nessuna domanda di questo tipo. Contattati dal quotidiano americano, i collaboratori della Gates Ventures affermano di non essere mai venuti a conoscenza di questo tipo di "interrogatori", non avendo mai ricevuto lamentale dai candidati. È stato inoltre confermato che a tenere i colloqui fosse una società esterna, ovvero la Concentric Advisors, specializzata in servizi di sicurezza.