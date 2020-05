Bergamo e Brescia si candidano a Capitali italiane della Cultura 2023

Bergamo Fase 2, la città riapre dopo l'emergenza Covid-19 IPA 1 di 46 IPA 2 di 46 IPA 3 di 46 IPA 4 di 46 IPA 46 di 46 IPA 46 di 46 IPA 46 di 46 IPA 46 di 46 IPA 46 di 46 IPA 10 di 46 IPA 11 di 46 IPA 12 di 46 IPA 13 di 46 IPA 14 di 46 IPA 15 di 46 IPA 16 di 46 IPA 17 di 46 IPA 18 di 46 IPA 19 di 46 IPA 20 di 46 IPA 21 di 46 IPA 22 di 46 IPA 23 di 46 IPA 24 di 46 IPA 25 di 46 IPA 26 di 46 IPA 27 di 46 28 di 46 IPA 29 di 46 30 di 46 IPA 31 di 46 32 di 46 IPA 33 di 46 34 di 46 35 di 46 36 di 46 37 di 46 38 di 46 39 di 46 40 di 46 41 di 46 IPA 42 di 46 43 di 46 44 di 46 45 di 46 46 di 46 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Bergamo e Brescia lanciano, insieme, la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura 2023". Lo annuncia in un tweet il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. "Le due città che hanno pagato un tremendo tributo all'epidemia Covid-19 - si legge in una nota - lanciano un'alleanza strategica, che parte dalla cultura, in uno dei momenti più cupi della loro storia. Due territori affini, una sofferenza comune e una volontà unica di risollevarsi".