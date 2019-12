Matera, ultimo giorno da Capitale europea della Cultura

Matera: la città dei Sassi Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 2 di 14 Il Sasso Caveoso Istockphoto 3 di 14 Il Sasso Barisano Istockphoto 4 di 14 La Cattedrale Istockphoto 5 di 14 La chiesa rupestre della Madonna dell'Idris Istockphoto 6 di 14 Istockphoto 7 di 14 Istockphoto 8 di 14 Istockphoto 9 di 14 I centro storico: piazza Vittorio Veneto Istockphoto 10 di 14 Il Palombaro Lungo Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 I Sassi e le chiese rupestri Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 20 dicembre segna la fine dell'"anno straordinario" di Matera come Capitale europea della Cultura. In oltre 300 giorni, da quell'ormai "lontano" 19 gennaio 2019, la città dei Sassi si è imposta sullo scenario mondiale come un "vanto italiano", nonostante la perdurante fama di città mal collegata al resto d'Italia, non solo dal punto di vista dei trasporti. Con numeri inediti per una città lucana: quasi un milione di presenze, mille eventi culturali, oltre 16mila cittadini e 1.500 volontari.