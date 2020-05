Fase 2, oggi il governo decide sulle regole per le riaperture

"Io non mollo. E il governo non è in pericolo". Così il premier Giuseppe Conte che intervistato da Repubblica sottolinea: "vedrete che con gli alleati non ci saranno problemi. Lo so, in questi giorni tutti i giornali scrivono di liti e scontri, ma vi assicuro che non esistono. Credetemi". "Il decreto Rilancio contiene una serie di misure che sono necessarie per superare questa fase dell`emergenza. Ma già da oggi ci siamo messi a lavorare al decreto 'Semplificazione', che sarà lo strumento per far correre il Paese. Abbiamo bisogno di far correre l'economia con tagli alla burocrazia, con l'accelerazione degli investimenti, spendendo sulle infrastrutture - ha concluso -. Non a caso, in questo decreto ci sarà proprio un pacchetto di semplificazioni per rendere più facili investimenti e opere pubbliche".