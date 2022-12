Beccaria, il quinto evaso si è presentato alla Questura di Milano

L'autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. L'evasione è avvenuta con altri sei detenuti. Due sono ancora in fuga.

Leggi Anche Beccaria, preso quarto ragazzo evaso dal carcere

I detenuti, tutti tra i 17 e 18 anni, erano riusciti ad aprire un varco nella recinzione approfittando di alcuni lavori.

Il giovane che si è costituito mercoledì è il più grande dei sette evasi. Il 19enne è un italiano residente in provincia di Como, accusato di maltrattamenti in famiglia, che già in passato era scappato da alcune comunità. Sono dunque ancora irreperibili soltanto due ragazzi, uno di 17 e l'altro di 18 anni, entrambi italiani.