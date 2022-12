Milano, evasione dal Beccaria: un terzo detenuto rientra in carcere

La rivolta in carcere - Dopo l'evasione dei sette ragazzi (di cui quattro maggiorenni e tre minorenni) nel carcere era partita una protesta. I ristretti avevano appiccato il fuoco ad alcuni materassi in un reparto, reso inagibile. La situazione era tornata sotto controllo nel corso della serata.

La fuga dei ragazzi - I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. L'allarme per l'evasione era scattato poco prima delle 16:30 del 25 dicembre, anche se inizialmente sembrava si trattasse di una sola persona. I detenuti fuggiti (due dei quali subito catturati) hanno tutti tra i 17 e i 18 anni, alcuni dei quali sono di nazionalità italiana.

Incendi e agenti intossicati - Alcuni agenti della Polizia penitenziaria erano rimasti intossicati dal fumo dopo che, in segno di protesta, alcuni detenuti avevano appiccato il fuoco in alcune celle. In quattro erano stati portati all'ospedale San Carlo ma nessuno è risultato essere in condizioni gravi: tre di loro sono stati dimessi. Secondo il segretario generale del sindacato Sappe, Donato Capece, infatti, sono stati diversi gli agenti e i detenuti in prenda a convulsioni e vomito per aver respirato il fumo dei materassi incendiati.