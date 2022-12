Milano, sette detenuti evadono dal cortile del carcere minorile "Beccaria": due subito catturati

L'allarme per l'evasione è scattato poco prima delle 16:30, anche se inizialmente sembrava si trattasse di una sola persona. I detenuti hanno tutti tra i 17 e i 18 anni, alcuni dei quali di nazionalità italiana. Sono già state allertate tutte le forze dell'ordine per la ricerca dei detenuti.

Indagano due procure

Sulla vicenda indagano sia la Procura di Milano che la Procura per i minorenni, in quanto tre dei giovani hanno tra i 18 e i 19 anni. Nell'istituto è presente anche la direttrice facente funzione, Maria Vittoria Menenti, anche perché la ricerca degli evasi è affidata principalmente alla polizia penitenziaria. I detenuti avrebbero approfittato di un momento in cui erano controllati da un solo agente, distratto per poter scavalcare la recinzione lungo via Calchi Taeggi. Molti agenti a riposo per le festività sono stati richiamati per partecipare alle ricerche di fuggitivi.