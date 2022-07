Napoli, evade dai domiciliari per una gita in barca e tenta la fuga a nuoto: arrestato

I carabinieri, che non hanno mai smesso di cercarlo, lo hanno ritrovato dopo 40 giorni in barca , a Procida . Quando ha visto i militari, il 29enne si è tuffato in mare ed è fuggito a nuoto. Giunto a terra, ha tentato di allontanarsi a piedi ma è stato bloccato e arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga

- Mentre si trovava sulla barca, l'uomo è stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della capitaneria di porto di Procida e Ischia. Messo alle strette, il 29enne si è tuffato in mare tentando la fuga a nuoto. Di tanto in tanto si è aggrappato al salvagente della capitaneria, con la minaccia di lasciarsi andare a fondo. Le forze dell'ordine non hanno potuto fare altro che "scortare" lentamente il fuggitivo.

L'arresto

Monte di Procida

- L'uomo ha percorso a nuoto diverse miglia, quasi tutto il canale di Procida, fino al porto di. Giunto a terra non si è arreso, e prima che tentasse una nuova fuga a piedi è stato bloccato grazie anche alla collaborazione dei militari della compagnia di Pozzuoli. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.