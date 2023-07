Litigano per la televisione: prende l'amico a martellate, arrestato

Quando si è accorto che il suo amico aveva perso i sensi, l'uomo che lo aveva colpito più volte con la mazzetta da muratore ha chiamato i soccorsi. Protagonisti dell'incredibile vicenda un uomo di 57 anni e uno di 77. Quando sul posto sono arrivati i medici del 118, il più giovane dei due era steso a terra in un bagno di sangue. Trasferito d'urgenza in ospedale, ha superato la fase più critica. Alla fine, se la caverà con una prognosi di trenta giorni e numerosi punti di sutura. Il suo amico che lo ha aggredito è stato arrestato per tentato omicidio.

Lo ha colpito, poi ha chiamato il 112

Da quanto accertato, i due amici vivono in due diversi appartamenti nella torre Raffaello, che affaccia sull'omonima via. Sono entrambi soli e già in altre occasioni si erano dati appuntamento a casa di uno dei due per passare una serata insieme. Questa volta, però, intorno alle 20.30 hanno iniziato a litigare perché non riuscivano a mettersi d'accordo su che cosa guardare in televisione. La discussione è diventata sempre più violenta, fino a quando il 77enne, armato di mazzetta, ha colpito l'amico prima al torace e poi alla testa. L'uomo si è poi subito reso conto di quello che aveva fatto e ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e i carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dal rapporto di amicizia che lo legava alla vittima. L'amico ferito è stato portato in ospedale, per fortuna è salvo.