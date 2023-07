Omicidio Michelle Causo, per il 17enne arrestato le aggravanti di vilipendio e occultamento di cadavere

L'analisi dei cellulari - Intanto proseguono le indagini e si attendono i risultati definitivi dell'esame autoptico per capire se il decesso della vittima sia avvenuto in pochi minuti o in tempi più lunghi. Dalle analisi dei cellulari, sequestrati nella casa di via Dusmet, a Primavalle, si capirà se il 17enne arrestato per l'omicidio abbia avuto contatti con terzi prima e dopo avere ucciso la ragazza con almeno 6 coltellate.

Il rapporto tra i due - I pm hanno affidato una consulenza tecnica anche sul telefono della ragazza, trovato sempre nell'appartamento: l'obiettivo è cercare di capire anche che tipo di rapporto, tramite l'analisi delle chat, avessero i due. Chi indaga vuole accertare, anche grazie ai risultati dell'esame autoptico che verranno consegnati nei prossimi giorni, a che ora risale il decesso.