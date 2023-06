Omicidio Primavalle, il fidanzato di Michelle Causo: "Stava con me e non voleva nessun altro"

"Sono distrutto. Non so perché quella mattina sia andata a casa sua, non me lo ha detto", ha aggiunto il giovane

Il giovane, suo coetaneo, si è detto distrutto. "Non so perché quella mattina sia andata a casa sua, non me lo ha detto. Quello che so è che lei era la mia fidanzata, stava con me e non le interessava nessun altro. Mi aveva detto che sarebbe uscita, ma anche che sarebbe rientrata subito. E invece, purtroppo non è andata così", ha raccontato il ragazzo, come riporta Il Messaggero.

Stando alla testata giornalistica, il fidanzato della vittima, uccisa nel quartiere Primavalle a Roma e poi trasportata in un sacco dell'immondizia con un carrello prima di essere abbandonata accanto a un cassonetto, ha pubblicato diversi contenuti su Instagram in ricordo della ragazza. "Sei il mio angelo, ti amerò per sempre. Il primo giorno senza di te è la cosa più brutta che mi poteva capitare. Amore mio: dove sei?", ha scritto in uno dei post come didascalia a corredo di una foto in cui Michelle si appoggia alla sua spalla.

Una fiaccolata per Michelle - Nel quartiere Primavalle è stata organizzata una fiaccolata in ricordo della ragazza per venerdì alle 20. E anche Vincenzo Lenzoni, preside dell'istituto frequentato da Michelle, sta organizzando per lunedì 3 luglio alle 19 una fiaccolata che partirà dalla scuola, in via Pietro Maffi, per arrivare a piazza Capecelatro: "Se lo vorranno, potranno partecipare anche i genitori della ragazza. Il messaggio che voglio mandare è che la scuola c'è e che è giusto ritrovarci per parlare di quello che è successo. Michelle era seguita dai professori, ha avuto dei problemi, quindi di vista e attraverso i racconti dei docenti la conoscevo anche io. Nella mia scuola ci sono 1.600 alunni, figli per me. Il mio liceo ha perso una figlia".