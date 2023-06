Chi era Michelle Causo, la 17enne uccisa a Roma da un coetaneo

Gli amici:"Una ragazza sensibile e divertente"

Michelle, origini campane, si era trasferita a Roma da piccola assieme alla famiglia. Frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, vicino al luogo in cui è stata ritrovata e alla casa del presunto assassino. Il caso ha sconvolto gli amici e i compagni della ragazza, che definiscono "Sensibile e divertente, ma anche agitata, però sempre pronta ad aiutare gli altri. Come siamo tutti noi, che viviamo a Primavalle". "Riposa in pace, amica mia - scrive l'amica Aurora - ancora non realizzo. Mi chiedevi sempre consigli, parlavamo tutti i giorni. Mi hai presentato anche questo schifo di essere umano che ti ha fatto una cosa del genere. Non ci credo ancora come, da un giorno all'altro, tu non ci sia più. Non avrò più un tuo messaggio, ma tu non avrai ogni mattina il mio, come facevi con me".