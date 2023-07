Omicidio Primavalle, 17enne al gip: voleva i soldi, ho preso il coltello

Convalidato l'arresto Il giovane avrebbe quindi confermato la versione che aveva già dato agli investigatori subito dopo l'arresto. L'interrogatorio è durato quattro ore. In presenza della madre, il giovane ha provato a ricostruire davanti ai magistrati la sua versione su quanto è successo nell'appartamento dove si è consumato l'omicidio di Primavalle: l'appuntamento con Michelle, la lite per i soldi, le coltellate e il tentativo di disfarsi del cadavere, infilandolo in un sacco e trasportandolo in strada per centinaia di metri con un carrello, per poi lasciarlo vicino ai rifiuti. Al termine, il gip del Tribunale minorile ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia del giovane nel carcere di Casal del Marmo.

"Le sue parole non convincono" Da quanto si è appreso, nonostante le parole del giovane, per l'omicidio di Primavalle gli investigatori al momento non escludono alcuna pista. Il racconto del giovane non ha convinto del tutto, anche se dalle sue dichiarazioni potrebbero essere emersi elementi per fare luce su diversi aspetti ancora poco chiari della vicenda. Resta in piedi la possibilità che venga presa in considerazione l'ipotesi di una perizia psichiatrica per il diciassettenne, o che questa possa essere la chiave di una strategia difensiva che per il momento resta nel riserbo totale. A fare chiarezza sulla vicenda contribuiranno gli esiti degli esami tossicologici e le analisi tecniche disposte sui telefoni sequestrati nella casa di via Giuseppe Benedetto Dusmet, dove Michelle Causo è stata uccisa.

Nessuna violenza sessuale L'autopsia ha confermato che Michelle Causo è stata colpita più volte con un coltello da cucina, al collo e lungo il busto. Il medico legale ha proceduto anche ai prelievi per gli esami tossicologici sul corpo di Michelle. Dall'esame autoptico è risultato che il ragazzo avrebbe sferrato almeno sei colpi partendo da un fendente alla schiena, per poi proseguire con almeno altri cinque al collo e all'addome. Michelle avrebbe tentato di difendersi. Sul cadavere non sono stati però trovati i segni di una violenza sessuale.