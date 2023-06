Omicidio Primavalle, gli amici di Michelle: "Una ragazza dal cuore d'oro e piena di vita"

Michelle Maria Causo era una ragazza piena di vita e dal cuore d'oro. Parlano di lei i suoi amici più cari che, intervistati a "Morning News", descrivono un'adolescente sempre sorridente, amica di tutti che non meritava di morire: "perché lei voleva vivere". Michelle che aveva appena 17 anni è stata uccisa a Primavalle, quartiere a nord-ovest di Roma, lo scorso 28 giugno. A ucciderla a coltellate sarebbe stato un coetaneo adesso arrestato. Non è ancora chiaro quale fosse la relazione tra di due, ma si conoscevano da tempo.

Gli amici di Michelle - Sono sconvolti gli amici della 17enne che utilizzano solo belle parole per descrivere l'amica uccisa. Una ragazza piena di vita, sempre sorridente, amica di tutti. Mentre il presunto assassino lo descrivono come un ragazzo "strano". "Posso dire che era strano perché stava da solo e sui social postava foto da gangster, pensava che la vita fosse un film", dichiara un ragazzo ai microfoni di Canale 5. "Tutti parlano male di lui, sui social si mostrava sempre con sostanze stupefacenti", racconta un'altra ragazza.

La ricostruzione - L'omicidio sarebbe avvenuto tra le 11.30 e le 15 di mercoledì nell'appartamento al civico 25 di via Giuseppe Benedetto Dusmet che il ragazzo, di origini cingalesi ma nato a Roma, condivide con la madre. Il minore avrebbe colpito l'amica sul viso, al collo e al torace mentre lei avrebbe provato a difendersi parando i colpi con le braccia sulle quali sono state trovate diverse ferite. Dopo averla uccisa, avrebbe atteso un paio d'ore prima di chiudere il corpo in un sacco dell'immondizia per poi trasportarlo in un carrello della spesa che ha abbandonato vicino ad alcuni cassonetti, poco distanti dall'abitazione.

Il movente - Rimane ancora poco chiaro il movente. Arrestato e interrogato, il 17enne ha raccontato che l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lunga lite per un debito di 30 euro. Gli inquirenti dubitano che sia questa la vera ragione dell'omicidio, mentre il padre di Michelle sempre a Canale 5 dichiara: "È stata uccisa perché ha respinto il killer. Mia figlia lo ha respinto perché da due anni aveva un ragazzo".