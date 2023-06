Delitto Primavalle: trap e droga sui social, chi è il 17enne arrestato

Chi è il 17enne arrestato

Il giovane originario dello Sri Lanka è stato arrestato con le scarpe ancora sporche di sangue. Sui suoi profili social invitava i follower a contattarlo per acquistare cannabis e hashish, quelle che lui stesso fumava nei video e nelle foto pubblicate. Poi le serate al Qube, nota discoteca di Roma in zona Portonaccio, le foto con bottiglie di alcolici in bella mostra. Al momento, gli inquirenti smentiscono le ipotesi legate ad una relazione tra i due o ad una presunta gravidanza di lei. Sui social le frasi enigmatiche e nostalgiche erano riferite, sembrerebbe, ad un'altra ragazza. In un video il 17enne scriveva "Ti ho dato un amore che nessun altro ti poteva dare ma non lo capisci e tutto quello che stai facendo, dopo tutto questo lo capirai solo un giorno, un giorno in cui ti renderai conto di quanto faccia schifo il mondo li' fuori". E ancora: "quando per te io dovevo morire, dopo le tue parole che mi pugnalavano il cuore, io ci stavo per te". Ora, nelle foto di quel profilo ci sono una valanga di insulti e minacce. "Non meriti di vivere", "schifoso, m'hai portato via la migliore amica" e "sei un animale", "spera di rimanere in galera a vita, se esci sei morto" scrivono alcuni.