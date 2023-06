Tivoli, pestato a morte per aver chiesto di abbassare la musica: due arresti

Era stato pestato, a Tivoli, davanti a un bar del centro storico, per aver chiesto a un gruppo di persone di abbassare il volume della musica.

Alessandro Castellaccio era poi deceduto in ospedale, sei giorni dopo, a causa di un'emorragia cerebrale. A dieci giorni dall'aggressione, la mattina del 28 giugno il gip di Tivoli ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico di due cittadini rumeni. I presunti aggressori sono indagati per il reato di omicidio volontario in concorso. La misura cautelare, eseguita dalla Compagnia dei Carabinieri di Tivoli, è scaturita da un'indagine condotta sotto la direzione della Procura di Tivoli.