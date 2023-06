Milano, anziana uccisa col ferro da stiro: due ergastoli

L'omicidio avvenne nell’appartamento della vittima (rapinata di un paio collanine, un orologio, un anello e 300 euro) in via Ponte Seveso.

Le condanne - Per i due uomini - uno peruviano, l'altro ecuadoregno - previsto anche l'isolamento diurno per sei mesi. I giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, sono andati oltre le richieste del pm Rossella Incardona, che aveva chiesto l'ergastolo per Ramirez e 30 anni di carcere per Velasco.

Secondo l'accusa, Ramirez - che abitava nello stesso edificio della vittima - meritava l'ergastolo anche perché ha "raccontato molte falsità" in fase d'indagine, cercando di far ricadere le responsabilità più pesanti su Velasco. Quest'ultimo ha invece "contribuito alle indagini e ha fatto numerose ammissioni".

Le indagini - Vedova e senza figli, Cocchi era stata trovata morta nel suo appartamento, vicino alla stazione Centrale. Dopo averla uccisa, spiega l'accusa, Ramirez e Velasco avevano anche tentato di dare fuoco alla casa - un trilocale di 75 metri quadri - per cancellare ogni traccia dell'omicidio. Determinanti le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo, che hanno ripreso un uomo incappucciato che si allontanava.