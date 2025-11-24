Liliana Resinovich, la rivelazione di un ex ristoratore: "Lilly mi chiese due sacchi neri"

Come riportato da Il Mattino di Padova e il Messagero Veneto, Buonocore ha spiegato di aver incontrato Liliana Resinovich davanti alla sua pizzeria, mentre stava gettando dei sacchi dell'immondizia. "Mi chiese se potevo venderle uno di quei sacchi neri. Ne ho recuperato uno e lei lo ha messo in borsa prima che arrivasse il marito", ha raccontato. Il giorno successivo, la donna sarebbe tornata a chiedergliene un altro. "L'ho fatta entrare nel locale perché faceva freddo, le ho offerto un caffè e le ho dato un altro sacco. Mi voleva pagare 50 centesimi, ma le ho detto che l'avrei messo in conto a Sebastiano. Lei mi ha chiesto di non parlarne con nessuno". L'ex ristoratore ha aggiunto di conservare ancora un lotto identico di quei sacchi, di tipo spesso e robusto, acquistati da una ditta della zona di Grado. Ha inoltre chiarito di non avere alcuna certezza che si tratti dello stesso materiale trovato addosso alla donna.