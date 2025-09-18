Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: "A questo punto arrestatemi"

Resta da capire anche la dinamica che riguarda un telefono di proprietà di Visintin, regalato poi dallo stesso una sua amica. La donna racconta: "Mi ha detto che era un cellulare ricondizionato, ma non mi ha detto che era il telefono dell'epoca dei fatti. Io l'ho chiamato e gli ho detto, 'Sebastiano, è quel telefono?', e lui mi ha detto 'sì'". "Mi sono spaventata - continua la donna - ho detto 'potrei avere qualcosa di importante' e l'ho consegnato in questura, a chi di dovere". Sul dispositivo, racconta, non c'erano più i dati di Visintin. "Io questo telefono l'ho regalato a questa mia amica perché lei è professoressa, insegna agli istituti superiori, perciò mi fa 'ho sempre dei problemi col telefono'", si è difeso Visintin, aggiungendo che per questo si sarebbe offerto di consegnarle la versione più vecchia di un dispositivo che si aveva acquistato nuovo.